Disparition inquiétante en Creuse : l'habitante de Mazeirat a été retrouvée vivante

L'habitante de Mazeirat dont on était sans nouvelle depuis le dimanche 17 septembre a été retrouvée vivante

C'est la fin d'une longue attente et de plusieurs jours d'inquiétude. L'habitante de Mazeirat, qui était portée disparue a été retrouvée vivante. La gendarmerie de la Creuse annonce ce vendredi 22 septembre la fin des recherches sur sa page Facebook . Un appel à témoins avait été lancé la veille pour tenter de retrouver cette femme de 55 ans. Elle n'avait pas donnée signe de vie depuis le dimanche 17 septembre. Ce jour là, elle devait regagner l’hôpital de Saint-Vaury où elle était suivie mais elle n'était pas rentrée. On ignore pour l'heure où cette femme a été retrouvée et comment. La gendarmerie de la Creuse ne donne aucune information supplémentaire.

ⓘ Publicité