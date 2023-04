Disparition inquiétante en Mayenne : les recherches interrompues pour retrouver l'homme de 80 ans

Les gendarmes de la Mayenne n'ont pas prévu de reprendre les recherches pour tenter de retrouver l'homme de 80 ans disparu au Genest-Saint-Isle dans l'ouest mayennais depuis mardi 11 avril 2023. Les militaires ont mis en place d'importants moyens, dès le signalement de la disparition de ce Mayennais par sa famille, mardi après-midi.

Une aiguille dans une botte de foin

Les militaires ont ratissé une large zone, autour de la commune du Genest-Saint-Isle où ce monsieur habite, mais aussi dans les villages voisins d'Olivet, La Brûlatte, Port-Brillet, Loiron-Ruillé, Saint-Ouën-des-Toits et Ahuillé. Un hélicoptère a survolé la région et des chiens renifleurs ont ratissé la campagne. Des plongeurs ont même vérifié les nombreux points d'eau et étangs de cette partie de l'ouest mayennais et dans les rives du Vicoin. Sans résultat.

Les gendarmes ont reçu l'appui de nombreux habitants des alentours. 120 personnes ont participé samedi matin à une battue citoyenne autour de l'abbaye de Clermont et de son bois. Des marcheurs habitués de ces lieux broussailleux, précise la maire du Genest-Saint-Isle, Nicole Bouilllon. "Mais c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin", ajoute l'élue, qui remarque que cette zone s'étend sur plus de 90 hectares de campagne. La pluie, qui est beaucoup tombée ces dernier jours, n'a pas aidé les recherches. "Il n'y a pas le moindre indice", reconnaît la maire de la commune qui ajoute, désemparée, "on ne sait pas ce qu'on peut faire de plus".

Enquête ouverte pour disparition inquiétante

L'octogénaire a quitté sa maison, située à 2 kilomètres à la sortie du bourg, mardi avec deux bâtons de marche comme il en a l'habitude. D'après la maire du Genest-Saint-Isle, c'est un homme en bonne santé, qui a toute ces facultés mentales et qui connaît bien la région : il vit ici depuis une cinquantaine d'années avec sa femme, tout près des terres agricoles qu'il a exploitées toute sa vie.

L'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Laval pour disparition inquiétante prend désormais le relais, avec notamment le suivi des moyens de paiements du senior comme sa carte bancaire, pour espérer retrouver sa trace.