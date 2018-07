Un jeune vauclusien est porté disparu. Sa famille à Carpentras lance un appel à témoin.

Elle n'a pas de nouvelle de Florian depuis mercredi matin , après qu'il soit parti rejoindre son travail à Pierrelatte. Ce jeune homme de 22 ans serait fragile en ce moment. Il mesure 1,78m. Il est blond aux yeux bleus et portait un polo blanc avec un liseré bleu et un pantalon beige. Son téléphone à borné à Monteux mercredi à 15h40 et après plus rien. Sa voiture est une Fiat Doblo grise immatriculée AA 906TD.

La famille de Florian demande que la moindre information à son sujet même a priori anodine lui soit communiquée directement au 06 63 82 54 68 ou bien au commissariat de Carpentras au 04 90 67 62 00.