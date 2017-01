Disparition inquiétante à Issoudun

Un Issoldunois agé de 81 ans est porté disparu depuis jeudi. La gendarmerie lance un appel à témoin.

René Berger a 81 ans. Cet habitant d'Issoudun, dans l'Indre, n'a pas donné de signe de vie depuis la soirée du jeudi 19 janvier. Il n'est pas rentré à son domicile route de Vouillon et reste introuvable. Il porte un bonnet de couleur foncée et une veste marron avec des bandes blanches.

Si vous avez la moindre information sur lui, vous pouvez contacter la gendarmerie d'Issoudun au 02 54 03 53 20, ou le centre opérationnel au 17 .