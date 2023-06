Disparition inquiétante : la femme de 35 ans recherchée à La Rochelle retrouvée saine et sauve

Suite à l'appel à témoins lancé pour une disparition inquiétante à La Rochelle, la police nationale de la Charente-Maritime indique ce vendredi matin que Carole V., âgée de 35 ans, est finalement rentrée chez elle. Elle est saine et sauve et en bonne santé. Décrite comme dépressive, cette femme n'avait plus donné de nouvelles à ses proches depuis mercredi après-midi. L'appel à témoins prend donc fin.

