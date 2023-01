Disparition inquiétante : l'octogénaire atteint d'Alzheimer retrouvé sain et sauf par des chasseurs

La gendarmerie de la Gironde annonce ce dimanche midi la fin de l'appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d'un habitant du Nizan. Cet homme de 83 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer a été retrouvé "sain et sauf" par des chasseurs à Saint-Léger-de-Balson.

ⓘ Publicité

Le retraité avait pris la route à bord de son véhicule samedi après-midi avant de s'enliser sur un chemin forestier. Il a pu être dépanné ce dimanche matin. "Il est hors de danger. Il va être pris en charge par les pompiers pour un bilan sanitaire", indiquent la compagnie de gendarmerie de Langon-Toulenne.

D'importantes recherches ont été entreprises dès samedi pour retrouver l'octogénaire sur les communes de Leogeats, Roaillan, Le Nizan, Noaillan, Villandraut, Uzeste, Lignan-de-Bazas, Saint-Symphorien et Saint-Léger-de-Balson. Des patrouilles au sol appuyées par un hélicoptère ont battu la campagne et les forêts au nord de Villandraut. Les opérations de recherche reprennent ce dimanche matin avec le renfort de bénévoles, pompiers, chasseurs et élus.