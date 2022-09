Disparition inquiétante : la gendarmerie déploie d'importants moyens à Saint Hilaire les Places

La gendarmerie de la Haute-Vienne a déployé d'importants moyens de recherches, ces derniers jours, après la disparition inquiétante d'une habitante de Saint Hilaire les Places. La septuagénaire, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a quitté son domicile le 31 août et reste introuvable depuis.

Les gendarmes de la Haute-Vienne mènent d'importantes recherches depuis plusieurs jours, dans le secteur de Saint Hilaire les Places, après la disparition inquiétante d'une habitante de la commune. Elle se prénomme Wendy, est âgée de 73 ans et souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle a quitté son domicile sans téléphone, sans argent ni pièce d'identité le 31 août vers 20 heures. Elle reste introuvable depuis cette date.

Depuis plusieurs jours, la gendarmerie déploie de nombreux moyens de recherche au sol et par les airs avec la mobilisation d'un hélicoptère. La brigade cynophile a également été engagée et de nombreux riverains se sont mobilisés pour participer aux recherches.

Très mince et les cheveux bouclés gris, elle porte un pantalon jaune

Lors de sa disparition, Wendy portait un pantalon jaune à motif feuilles, un pull col roulé à rayures horizontales bleu/gris et des baskets gris pâle. Elle est très mince avec des cheveux courts et bouclés gris. De nationalité anglaise, elle a toutefois beaucoup de mal à communiquer dans sa langue natale ainsi qu'en français. Son époux en appelle à tous les riverains pour vérifier leurs granges, hangars ou autres lieux dérobés où, selon lui, elle pourrait se cacher et s'abriter.

Si vous détenez le moindre renseignement concernant cette personne, merci de contacter la brigade de gendarmerie de Saint Yrieix la Perche au 05 55 75 00 36.