Disparition inquiétante : le corps de Noé Chardron retrouvé dans la Seine à Rouen

Le corps de Noé Chardron a été retrouvé dans la Seine, au niveau du quai Jean de Béthencourt à Rouen ce dimanche aux alentours de midi, confirme une source policière. Ses papiers d'identité ont été retrouvés sur lui. Cela faisait plus de trois semaines que le jeune homme avait disparu. Noé Chardron, 21 ans, avait laissé une lettre d'adieu à ses proches, avant de quitter son domicile de l'avenue Gustave-Flaubert à Rouen. Sa famille avait prévenu la police et une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte depuis. Les proches de Noé avaient même organisé une battue le 7 janvier dans le centre historique de la ville dans l'espoir de retrouver le jeune homme, ou au moins des indices permettant de le localiser. Sans succès. La photo de Noé circulait depuis trois semaines sur les réseaux sociaux et son père avait diffusé une vidéo sur Facebook , le 19 janvier dernier. Un appel à l'intention de son fils, lui demandant simplement de donner signe de vie.

