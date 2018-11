Disparition inquiétante d'une femme près de Nice

Carros, France

Isabelle Huguet, âgée de 54 ans et demeurant à Carros, a disparu depuis le lundi 5 novembre vers 9h30. Elle aurait pris un bus en fin d'après midi, très vraisemblablement en direction de Nice. Cette personne est victime de troubles psychiques et de problèmes d'orientation. Au moment de sa disparition, elle portait un t-shirt blanc à manches courtes avec des fleurs jaunes ou oranges, un pantalon sombre style legging, des chaussures ouvertes et un sac à main rouge.

Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie de Carros au 04.93.08.71.32.