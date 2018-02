Un habitant de la Vernarède dans le Gard est recherché en Ardèche. L'homme de 46 ans a disparu depuis lundi et son téléphone portable a été localisé à Largentière.

Largentière, France

Où est Bastian Mahieu ? Sa disparition est qualifiée d'inquiétante par les gendarmes. Lundi matin à 10 heures, son épouse l'a eu au téléphone. Il devait venir la chercher à la gare lundi à 13h30. Mais il ne s'est pas présenté. Et depuis, il n'a plus donné signe de vie.

Parti avec uniquement son portefeuille et son portable

Cet homme de 46 ans, déprimé, n'a pas laissé de mot, il n'a contacté aucun de ses proches et il est parti sans aucune affaire. Il n'a sur lui que son portefeuille et son téléphone portable. Il habite à la Vernarède dans le Gard mais c'est en Ardèche, à Largentière, que son téléphone a borné mardi après-midi. C'est donc là que sa famille et ses amis concentrent les recherches.

A bord d'une Kangoo rouge

Le quadragénaire circule en Kangoo rouge foncé immatriculée DG 388 PW. Lundi matin, il était vêtu d'un blouson de cuir noir, d'une veste à carreaux rouge et blanche, d'un jean et de chaussures de sécurité noires avec un bandeau jaune. Si vous pensez l'avoir vu, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie de Largentière.