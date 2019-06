Disparition inquiétante : un homme de 33 ans est recherché dans les Pyrénées-Orientales et en Ariège

Xavier Bosch, habitant Ille-sur-Têt, n'a plus donné de nouvelles depuis le 1er juin. Ses proches et son employeur sont inquiets. Les gendarmes lancent un appel à témoin.

Ille-sur-Têt, France

Xavier Bosch avait promis d'assister au second mariage de son père le 1er juin à Rivesaltes. Il n'est jamais venu. Ses proches sont sans nouvelles de cet homme de 33 ans. Il n'a pas regagné la caravane où il réside près de son travail: la coopérative fruitière d'Ille-sur-Têt. Il ne s'est pas non plus rendu à l'appartement qu'il loue sur la commune de Massat dans l'Ariège, et ne répond plus au téléphone.

Un jeune homme solitaire et fragile

Son père a signalé sa disparition dans les gendarmeries de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales. Tous les établissements de santé ont été contactés en vain. Le jeune homme solitaire est considéré comme fragile.

Xavier Bosch mesure environ 1.70 mètres. Il est susceptible d'être au volant d'une voiture de marque Dacia Sandéro de couleur gris-clair. Toute personne ayant de plus amples informations peut contacter la gendarmerie d'Ille-sur-Têt : 04 68 84 70 10