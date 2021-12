Disparition inquiétante : une adolescente recherchée à Belfort

A la demande du parquet, la police lance un avis de recherche après la disparition inquiétante d'une mineure. On est sans nouvelle de Sarah (notre photo), adolescente de 16 ans d'origine maghrébine. De corpulence fine, elle mesure 1 m 60 et a les yeux marrons aux cheveux noirs, longs, épais et ondulés.

Disparue après une fugue

Cet avis de recherche a été lancé à la suite d'une fugue. Sarah a quitté il y a environ un mois le domicile de sa grand-mère dans les Vosges ou elle résidait. Elle a peut-être pris la direction de Belfort ou elle est née et elle a gardé des connaissances. Si vous apercevez l'adolescente, il faut immédiatement prévenir le commissariat de police de Belfort au 03.84.58.50.00.