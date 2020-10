Disparition inquiétante : une adolescente recherchée dans le Var

Lundi, vers minuit, Julianne Philippot sort fumer une cigarette dans la cour du foyer de l'aide sociale à l’enfance de Solliès-Pont. C’est là que l’adolescente a été vue pour la dernière fois, le 5 octobre dernier.

Depuis une semaine, donc, plus aucune nouvelle de la jeune femme de 16 ans. Pour tenter de la retrouver, les gendarmes du Var lancent un appel à témoins, relayé ce dimanche sur les réseaux sociaux.

La dernière fois qu'elle a été vue, Julianne Philippot portait un jean bleu et une veste blanche. L'adolescente mesure 1m78 et elle a les cheveux châtains et longs.

Si vous pensez pouvoir aider les gendarmes, contactez la brigade de la Farlède au 17 ou au 04 94 28 90 16.