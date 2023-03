Disparition inquiétante : une femme de 43 ans introuvable à Strasbourg

Une femme portée disparue à Strasbourg depuis le samedi 25 mars. La police lance un appel à témoins. Il s'agit d'une quadragénaire âgée de 43 ans.

Sa famille et ses proches, très inquiets, précisent qu'elle a été vue pour la dernière fois place des Halles le 25 mars à 19 heures. Elle souffre de troubles neurologiques et ne s'exprime presque pas. Cette femme porte des leggings noirs, et une veste noire, elle a les cheveux châtains et les yeux marron.

Si vous avez des informations, vous pouvez composer le 17 ou contacter les enquêteurs au 03 90 23 15 23.