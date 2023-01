Disparition inquiétante : une Nîmoise de 68 ans a disparu du domicile de son fils à Saint-Drézéry

La gendarmerie lance un appel à témoins pour une disparition inquiétante. Jeanne, 68 ans, est une Nîmoise qui était hébergée chez son fils depuis le 1er janvier. Alors qu'il était au travail, elle a quitté son domicile seule et sans donner d'explication, mardi 2 janvier vers 11h30. Elle mesure 1m60, de forte corpulence. Elle portait une polaire foncée et une jupe droite quand elle a disparu.

Disparue depuis mardi matin

Sur les caméras de surveillance de la ville, on la voit et on l'entend arrêter des automobilistes pour leur demander de l'amener à Montpellier. Pas d'information sur l'endroit où elle serait actuellement. Cela faisait quelques jours qu'elle avait un comportement anormal. Elle était nerveuse et avait des coups de colère.

Des proches l'attendent dans sa maison à Nîmes, mais elle n'est toujours pas revenue.

Si vous avez des informations, il faut contacter la gendarmerie de Castries, par le 17.