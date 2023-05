Disparition inquiétante : une sexagénaire recherchée dans la Drôme

Elle s'appelle Albert Encarnacion, elle a 63 ans et habite la commune de Pierrelatte dans la Drôme. Elle est portée disparue depuis ce samedi en fin de matinée. Il est possible qu'elle ait pu être prise en stop depuis la nationale 7. Elle a les cheveux mi-longs au carré, a les yeux couleur noisette. Elle est vêtue d'un legging sombre, de baskets blanches et porte des lunettes de soleil. Si vous l'apercevez, contactez les enquêteurs au 04.75.04.01.77 ou faites le 17.

Une équipe cynophile est notamment mobilisée pour retrouver la sexagénaire.