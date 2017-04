Disparition inquiétante à Valréas

Les gendarmes lancent un appel après la disparition inquiétante d'un homme de 81 ans qui a quitté le domicile familial de Valréas avant-hier (le 09/04/2017) à 18h45 à pied.

Guy Metzler est atteint de la maladie à corps de Lewy (apparentée à Alzheimer). Il souffre également de diabète, d'hyper tension et d'insuffisance cardiaque.

Sa description : 1 mètre 75, 75 kilos, cheveux blancs et yeux bleus, il était vêtu d'un pantalon en tergal noir et un haut de couleur noir. Il porte des lunettes et serait en possession de sa canne. Il est porteur de deux appareils auditifs.

Merci de contacter la Brigade de gendarmerie de Valréas au 04.90.35.00.52.

La gendarmerie, qui a effectué deux battues, avant-hier soir et hier matin avec l'aide d'un chien pisteur. En vain. Il a également été fait appel à un hélicoptère pour survoler la zone. Enfin les pompiers du Vaucluse et de la Drôme ont également été alertés.