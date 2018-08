Les chefs étoilés de la Loire et de la Haute-Loire réagissent ce lundi sur France Bleu Saint-Etienne Loire à la disparition du grand chef cuisinier français Joël Robuchon.

Loire, France

Le génie de la gastronomie française Joël Robuchon est mort ce lundi à l'âge de 73 ans. Il a cumulé 27 étoiles au guide Michelin. Les chefs ligérien et altiligérien Pierre Gagnaire et Régis Marcon réagissent, émus, à sa disparition.

Le chef stéphanois triplement étoilé Pierre Gagnaire est le premier à réagir à cette disparition sur France Bleu Saint-Etienne Loire : " C'était le plus grand technicien que notre métier ait jamais fait [...] je pense qu'on ne reverra jamais quelqu'un comme Robuchon". Pierre Gagnaire retiendra avant toute chose "sa rigueur [...] il incarnait des valeurs d'une grande intransigeance [...] c'est quelqu'un qui a poussé très loin la technicité de notre métier, quelqu'un d'extrêmement impressionnant".

RÉACTION I Pierre Gagnaire réagit à la disparition de Joël Robuchon Copier

Le chef triplement étoilé de Saint-Bonnet le Froid Régis Marcon réagit également à cette disparition "triste de perdre ce grand chef, je l'ai eu encore au téléphone il y a une dizaine de jours, il sortait de ses opérations, il semblait en forme, il avait besoin de parler".

Régis Marcon salue à son tour la rigueur de Joël Robuchon "il n'y a qu'à voir les recettes de ses livres qui sont très précises, il était hyper pointilleux sur chaque détail, Monsieur Robuchon représente une école à lui tout seul". Il ajoute "on perd quelqu'un qui a apporté un grand plus à la cuisine française, on le regrettera".