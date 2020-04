Disparition : la gendarmerie de la Sarthe lance un appel à témoin

La brigade de gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe lance un appel à témoin suite à la disparition inquiétante d’une femme. Cette habitante de la commune a quitté son domicile aux environs du 20 avril dernier et qui depuis n’a plus donné signe de vie. Ghislaine Pavy a 58 ans. Elle mesure environ 1,60 mètres, a les cheveux gris bouclé courts. Elle est mince et porte à priori une tenue de sport. Elle circule à pied et connaît bien la région. En cas d’informations, merci de contacter la brigade de gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe au 02 43 95 00 17 ou faites le 17

