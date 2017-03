Disparition à Saint-Christol-lès-Alès un homme de 82 ans atteint d'Alzeimer

On recherche un homme porté disparu depuis ce vendredi: Raymond Robert, 82 ans est atteint de la maladie d'Alzeimer, il a échappé à la vigilance de ses proches, a quitté son domicile de Saint Christol lès Alès en début d'après midi et depuis il est activement recherché.

Raymond Robert a échappé à la vigilance de ses proches ce vendredi en début d'après midi. Il est sorti de son domicile de Saint-Christol lès Alès aux alentours de 14 h 30.

Depuis vendredi, 18 heures, pompiers, policiers et gendarmes sont à sa recherche. Un hélicoptère et une équipe cynophile sont mobilisés en plus des recherches au sol.

Raymond Robert a 82 ans il est atteint de la maladie d'Alzeimer. Il mesure 1.72m, a les cheveux très blancs. Il porte un bomber vert kaki dont l'intérieur est orange, un jean bleu.

Tweets

Si vous avez la moindre information contactez le: 0466781422