Disparition : tractage à la port de l'ancienne usine de Nicolas Suppo

C'est une des familles qui cherche sans relâche un disparu en Isère : les parents de Nicolas Suppo étaient ce vendredi 7 avril en fin de matinée devant l'entrée de l'usine Minitubes à Grenoble pour distribuer des avis de recherche. C'est dans cette entreprise que Nicolas Suppo, 30 ans, travaillait lorsqu'il est sorti, et a disparu, le 15 septembre 2010 pendant la pause de midi. Comme évaporé. Sans que ses parents sachent si c'est une disparition volontaire ou non. En fouillant ses affaires ils ont découvert les traces de nombreux voyages à Lyon, dont Nicolas n'avait jamais parlé à personne, mais c'est a peu près la seule piste. D'où cette opération "tractage" avec l'aide de l'association ARPD, Assistance et recherche de personnes disparues. Un peu comme on lance une bouteille à la mer.

Trouver même la plus infime des choses...

Au prix d'un petit bouchon à l'entrée et à la sortie de l'usine Minitubes au moment du changement d'équipes ce vendredi, Yves Dal Bello, de l'ARPD, et les parents de Nicolas Suppo glissent les avis de recherche dans les fenêtres entrouvertes et parfois quelques mots. Avec l'énergie du désespoir, où plutôt... de l'espoir. Malgré tout. Janine, la maman, espère que "peut-être quelqu'un va se souvenir ou oser dire... Parce que forcément il y a des gens qui savent quelque chose. Ce n'est pas possible que Nicolas se volatilise comme ça et que personne ne soit au courant de rien...".

Cette distribution est importante, explique Yves Dal Bello, d'Assistance et recherche de personnes disparues, parce que nous avons encore des anciens qui ont connu Nicolas qui pourraient témoigner, apporter quelques petits détails qui pourraient grandement nous aider".

Un très mince espoir

Malheureusement rien n'est moins sûr. Une jeune femme vient parler aux parents devant le portail. Elle travaillait avec Nicolas, et en était même assez proche, mais même à elle "il ne disait rien". "Il parlait de sa famille mais jamais de sa vie privée privée". Elle a déjà été entendue pas la police pendant l'enquête mais elle n'a jamais pu apporter de réponse qui aurait pu permettre d'avancer. Et à l'entendre aujourd'hui il reste bien peu d'anciens collègues de travail au sein du service qui ont connu le disparu. Les personnels ont changé, l'entreprise a grandit, il y a beaucoup de nouveaux et d'intérimaires.

Pour les parents il faut pourtant continuer à essayer de trouver quelque chose, n'importe quoi. Parce qu'un peu plus de 12 ans et demi après la disparition l'action et l'espoir sont parmi les seules bouées qui tiennent la tête hors de l'eau. Sans continuer désormais à tourner et retourner de multiples scénarios dans sa tête : "J'ai échafaudé des hypothèses au début, explique Janine, la maman*, ça m'a miné...*". Reste ce besoin de savoir et l'attente que quelque chose permette enfin d'avancer vers une explication plutôt qu'une autre.

