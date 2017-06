Disparition de Biarritz : toujours aucune nouvelle de Margot Floquet

Toujours aucune nouvelle mardi de la jeune touriste de 22 ans disparue depuis samedi matin à Biarritz. Margot Floquet était en vacances avec ses parents dans une location de la ville basque. Un appel à témoin a été lancé en raison de son état de santé. Elle souffre d'une grave maladie orpheline.

Margot Floquet est introuvable depuis samedi dernier. La jeune fille de 22 ans, originaire d'Aix en Provence, était en vacances avec ses parents dans une location de Biarritz. Mais après avoir passé la matinée de samedi avec un groupe de surfeurs, elle a totalement disparue. Son téléphone portable reste désespérément éteint, son compte facebook est inactif et ses amis proches n'ont plus de nouvelle. Pour le Parquet de Bayonne il est ici question d'une " disparition inquiétante" qui a nécessité la mise en place d'un appel à témoin. Pour l'heure la procédure n'a rien donné.

État de santé préoccupant

Ce qui inquiète au plus haut point les enquêteurs c'est la maladie orpheline dont souffre Margot Floquet. Un état de santé préoccupant qui nécessite un traitement médical quotidien afin d’éviter de graves troubles cardiaques. On ne sait pas si elle dispose de suffisamment de médicaments. Ses parents non plus.

Dispute avec les parents

Ce dont ils sont certains en revanche c'est que samedi matin ils ont eu une altercation verbale avec leur fille. Elle n'a pas apprécié leur refus de la voir parcourir les spots de surf de la région. Margot voulait en effet sillonner la Côte Basque française et espagnole à la recherche des plus belles vagues. Est-ce cette dispute qui est à l'origine de la disparition de la jeune fille ? C'est une hypothèse. En revanche les policiers excluent pour l'instant la thèse de l’enlèvement ou l'acte criminel.