Disparu au large d'Anglet, son corps est retrouvé à Seignosse

Pays Basque, France

Dénouement tragique après l'accident de pirogue mercredi après midi au large de la barre à Anglet. Le corps de l'homme disparu a été retrouvé ce jeudi matin au nord de la plage des Estagnots à Seignosse dans le département des Landes. les gendarmes ont constaté que le corps était bien celui de l’homme porté disparu: Guy Ringrave, 53 ans fondateur de la société Waina Outrigger Organisation (Woo), basée à Anglet.

D'importants moyens de recherche

Quatre embarcations avaient pris la mer alors même que les conditions météo n'étaient pas bonnes ( courants et vents forts). Vers 14h30, trois rameurs constatent la disparition du quatrième dont la pirogue a chaviré. Rapidement d'importants moyens sont mis en oeuvre: hélicoptères ECU 64 et EC135 de la Gendarmerie Nationale et CARACAL de l'armée de l'air basé à Cazaux en Gironde, patrouilles terrestres et nautiques de pompiers, patrouilles terrestres de la police municipale et de la Gendarmerie ainsi que les moyens nautiques des stations SNSM de Capbreton et de Bayonne.