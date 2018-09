Yann, un homme de 65 ans, avait quitté son foyer de vie à Iffendic, en Ille-et-Vilaine, le dimanche 26 août. Atteint de troubles psychologiques, il a été retrouvé sain et sauf ce mardi matin près d'un champ de maïs, soit 8 jours plus tard. Le sexagénaire a été hospitalisé par précaution.

Iffendic, France

C'est un ouf de soulagement à Iffendic, la petite commune d'Ille-et-Vilaine située à l'ouest de Rennes. Yann, un résident du foyer de vie de la commune "le Hameau de la Pierre Longue", avait disparu le dimanche 26 août. Gendarmes, élus, employés municipaux et habitants s'étaient mobilisés et avaient organisé des recherches collectives pour tenter de retrouver cet homme de 65 ans atteint de troubles psychologiques. Un avis de recherche avait été lancé. L'inquiétude commençait à être pesante et finalement ce mardi matin le sexagénaire a été retrouvé près d'un champ de maïs sain et sauf.

"Il n'était pas paniqué" raconte le maire d'Iffendic Christophe Martins, "il avait l'air déshydraté, mais il semblait en pleine forme. On a eu très peur" conclut le maire. Personne ne sait comment il a pu boire et manger pendant ses 8 jours dans la nature". Par précaution, le sexagénaire a été hospitalisé.