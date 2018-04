Toulouse, France

Franck avait quitté son domicile le 14 mars. Parti à vélo avec un simple sac à dos, il n'avait plus donné signe de vie depuis. L'hypothèse qu'il soit parti dans les bois entre le Gers et la Haute-Garonne était envisagée par les gendarmes de Haute-Garonne mais leur appel à témoin et l'enquête menée par la gendarmerie de Saint-Lys étaient restés vains jusqu'à ce lundi.

Hier, son corps a été retrouvé dans un bois, "dans une zone reculée d'accès" selon les gendarmes qui ne donnent pas plus de précision sur leur page Facebook. Cet homme de 47 ans habitait au sud-ouest de Toulouse et travaillait pour un sous-traitant aéronautique.