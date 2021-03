Disparue à Pontarlier, une femme de 67 ans retrouvée à 40 km de chez elle, indemne

Une femme âgée de 67 ans a été retrouvée saine et sauve le lendemain de sa disparition, à plus de 40 kilomètres de chez elle. Cette habitante de Pontarlier, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, a été découverte près de Salins-les-Bains (Jura). Elle a disparu deux fois en deux jours.

Elle a disparue deux fois en deux jours, et à chaque fois, elle a été retrouvée saine et sauve ! Une femme de 67 ans, qui habite seule à Pontarlier et souffre de la maladie d'Alzheimer, a provoqué la frayeur de ses proches, ce week-end. Elle quitte son domicile une première fois ce samedi 6 mars vers 12h30, sans téléphone ni carte bancaire. Heureusement, elle est retrouvée près de chez elle vers 18h30 et emmenée à l'hôpital de Pontarlier.

Deuxième disparition en deux jours

La patiente sort de l'hôpital le lendemain, dimanche 7 mars, en fin de matinée. Une voisine décide de passer la voir vers 19h, mais personne ne répond quand elle sonne à la porte. Cette voisine alerte alors la fille, qui a les clefs du logement. Quand celle-ci ouvre la porte, il n'y a personne dans le logement... la fille se rend aussitôt au commissariat de police de Pontarlier. Les policiers entament des recherches, avec le renfort des pompiers et d'un chien pisteur. Ils patrouillent pendant environ trois heures, entre 20h et 23h environ, en vain.

Retrouvée dans le Jura, près de Salins-les-Bains

Alors qu'ils s'apprêtent à diffuser un appel à témoins, les policiers de Pontarlier reçoivent un appel des gendarmes du Jura, ce lundi matin : une femme désorientée a été retrouvée dans le secteur de Salins-les-Bains, vers 9 heures. Après vérifications, il s'agit bien de la femme portée disparue. Elle se trouvait donc à plus de 40 kilomètres de chez elle.

Où a-t-elle passé la nuit? Comment s'est elle retrouvée là? Pour l'instant, la sexagénaire n'a pas encore été entendue et n'a donc pas pu répondre à ces questions. Elle a été transférée à l'hôpital de Pontarlier.