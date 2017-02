Disparue de l'A20 : un avis de recherche national est lancé

Une semaine après la disparition dans l'Indre d'une femme de 45 ans originaire du Val d'Oise, les enquêteurs lancent une diffusion nationale de son portrait-robot.

L'enquête piétine, une semaine après la disparition sur l'A20 dans l'Indre d'une femme originaire du Val d'Oise. Frédérique, cette femme de 45 ans atteinte de la sclérose en plaques se rendait en voiture dans sa maison de campagne en Creuse à Dun-le-Palestel, jeudi soir, 17 février, lorsqu'elle a subitement disparue. Les enquêteurs sont sur le dossier depuis une semaine et pour l'heure sa disparition reste bien mystérieuse.

Son téléphone ne borne plus

Frédérique a été vue pour la dernière fois au péage de l'A20 à Vierzon, jeudi soir, elle était alors seule dans sa voiture... comme en attestent les images de vidéosurveillance, et depuis, plus rien. Son téléphone ne borne plus, "comme si elle avait cherché à l'éteindre". Toujours aucun mouvement sur son compte en banque. Et en Creuse, la maison de campagne reste vide, les volets fermés.

Son ami d'enfance très inquiet

On sait qu'elle avait récemment renoué avec un ami d'enfance, un homme qui vit près de Béziers, lui-même se dit sans nouvelle d'elle, tout comme ses proches qui vivent à Badecon-le-Pin, dans l'Indre. Ils ont des raisons d'être inquiets : Frédérique souffre de la sclérose en plaques, elle vit avec des sondes, elle n'a plus de médicaments sur elle pour se soigner. Elle est psychologiquement fragile, elle a déjà fait 2 tentatives de suicide.

Le Parquet de Guéret bientôt saisi ?

Accident... Enlèvement... Victime d'une manipulation... Aucune piste n'est écartée par les policiers. "Il se peut aussi qu'elle soit partie sur un coup tête, comme une envie de couper les ponts avec tout le monde, pour se ressourcer toute seule quelque part, c'est déjà arrivé", confie un enquêteur. Les policiers ont saisi aussi l'ordinateur portable de son fils de 20 ans, dans l'espoir de recueillir des informations.

Pour faire avancer l'enquête, le commissariat d'Ermont dans le Val d'Oise vient de déclencher "une diffusion nationale" de son portrait robot. Sa photo a été envoyée à tous les commissariats, hôpitaux et gendarmeries de France. Le Parquet de Guéret, en Creuse, pourrait bientôt également être saisi de l'affaire, ce qui permettrait de dégager des moyens d'enquête supplémentaires.