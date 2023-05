Disparue de Maché : sans nouvelles de Karine Esquivillon depuis deux mois, son mari se barricade

Un petit village vendéen a été envahi par les caméras de télévision ce week-end : le hameau de Malnoue, à deux kilomètres de Maché (1.500 habitants), non loin d'Aizenay en Vendée. C'est là qu'une femme de 54 ans, Karine Esquivillon (épouse Pialle), mère de cinq enfants, a disparu il y a près de deux mois maintenant, le 29 mars 2023.

Volets fermés, rideaux tirés

Le mari de Karine, Michel Pialle, est fatigué de la pression médiatique et des rumeurs, il vit désormais reclus chez lui. Nous l'avons rencontré dans sa maison à Malnoue ce dimanche 21 mai.

Au moins trois ou quatre panneaux rouges sont fixés sur la barrière et près de la boîte aux lettres, avec la mention : "propriété privée, défense d'entrer". Michel Pialle entrouvre sa porte avec méfiance, les volets sont fermés, les rideaux tirés. Comme s'il souhaitait se barricader chez lui : "Si quiconque rentre chez moi ou prend des photos des enfants, il y aura directement une plainte !", prévient-il.

"Il y a des propos diffamatoires, des accusations directes" - Michel Pialle, époux de Karine Esquivillon

Le quinquagénaire a peur, depuis que sa femme a disparu, des rumeurs contre lui circulent sur Internet : "C'est diffamatoire et ce sont des accusations directes, s'insurge-t-il. Des rumeurs disent que je suis un tueur, qu'il faut fouiller mon jardin, alors que cela a déjà été fait. Les enquêteurs ont passé des produits partout, ils ont même plongé dans mon puits, ils ont tout vérifié."

Malnoue est un hameau de Maché (1.500 habitants), en Vendée, près d'Aizenay © Radio France - Léonie Cornet

Il tient à rétablir sa version des faits, selon lui, c'est un départ volontaire : "Elle a pris de l'argent, son portefeuille, son sac-à-main, énumère-t-il. Un tas de choses, qu'elle avait déjà préparé d'avance, je pense. Ce qu'on veut, c'est savoir si elle va bien. Si elle ne veut plus nous voir, d'accord, mais qu'elle le dise. Au moins, on sera rassuré."

Son téléphone retrouvé non loin du domicile

Sa priorité, pour les jours qui viennent, dit-il, c'est aussi de "protéger" ses trois enfants de 20, 13 et 11 ans de la vague médiatique. Le maire de Mâché, Frédéric Rager, avait retrouvé le téléphone de Karine dans un fossé non loin du domicile du couple, cinq jours après la disparition (le 9 avril). Fait troublant, il n'avait plus de carte SIM et était encore chargé. Contacté ce dimanche 21 mai, le maire n'était pas disponible pour répondre à France Bleu Loire Océan.

Le parquet de La Roche-sur-Yon a ouvert le 17 avril une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration".

Un appel à témoins a été lancé par les gendarmes de Vendée ainsi qu'un numéro vert, le 0800 877 668.