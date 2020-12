Disparue des Pyrénées : les gendarmes privilégient la piste accidentelle

Dans l'affaire de la randonneuse britannique portée disparue dans les Pyrénées, la piste accidentelle est désormais privilégiée.

On a beau être chevronné en randonnée, l'accident peut toujours subvenir" dit une source proche de l'enquête.

Qui ajoute que "rien n'indique un enlèvement, pas de rencontre avec un ours non plus". La thèse de l'ours avait été soutenue par certains médias outre Manche.

Esther Dingley , 37 ans est partie randonner dans le Luchonnais le 22 novembre dernier. Partie d'Espagne, les enquêteurs ne savent pas si elle a franchi la frontière avec la France.

L'enquête pour disparition inquiétante est confiée à la gendarmerie de Saint-Gaudens. Les recherches sont depuis plusieurs jours, rendues impossibles par la météo.