Disparue du Tarn : des amis et de cousins de Delphine Jubillar vont devenir partie-civile

Les cousins et les amis de Delphine Jubillar prennent à leur tour les services d’un avocat. Une démarche qui leur permettra de devenir parties civiles et de connaitre les détails de l’enquête.

Alors que Delphine Jubillar a disparu il y a un peu plus de quinze jours, sa famille prend à son tour un avocat. Son mari, Cédric Jubillar s’est très vite rapproché du bâtonnier d’Albi, Maitre Alary. Trois amis et trois cousins de la disparues ont eu fait appel à Maître Philippe Pressecq. "Il s’agit du cercle le plus proche de la disparue. Les très proches qui ont été très vite très actifs sur les réseaux sociaux notamment pour faire parler de la disparition de la jeune-femme" note l’avocat albigeois. Maitre Pressecq qui précise toutefois que la sœur et le frère de Delphine Jubillar ne sont pas pour le moment ses clients. "Ils semblent vouloir attendre un peu" dit-il.

Une constitution de partie-civile qui sera officialisée et déposée demain mardi 5 janvier qui va permettre à une partie de la famille Jubillar d’avoir accès au dossier. "Pour le moment, l’enquête est secrète et c’est très bien ainsi. Mais quand on le pourra, la famille et les proches veulent comprendre ce qui s’est passé. Et c’est ce que cette constitution de partie-civile va permettre."

Il y a donc désormais deux avocats différents : un pour le mari et un pour une partie de la famille de la jeune-femme. Un choix différent qui forcément, interroge.