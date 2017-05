Disparues de l'A6 : les gendarmes de la section de recherches de Dijon auditionnent Ulrich Muenstermann

Trente et un ans après la disparition de Sylvie Aubert à Chalon-sur-Saône, les gendarmes de la section de recherche de Dijon se sont rendus en Allemagne pour interroger Ulrich Muenstermann. Le tueur en série est emprisonné dans son pays.

Du nouveau dans le dossier des "Disparues de Saône-et-Loire" avec l'audition d'Ulrich Muenstermann . Déjà condamné pour le meurtre de deux femmes en France et en Allemagne, ce tueur en série allemand est soupçonné d'avoir tué Sylvie Aubert en 1986 à Chalon. La jeune femme avait disparu le 14 novembre 1986 à l'âge de 23 ans. Ce n'est que six mois plus tard que son corps avait été été retrouvé dans la rivière de la Dheune.

Cet Allemand de 58 ans, a été entendu il y a une dizaine de jours par les gendarmes de la section de recherches de Dijon et la juge d'instruction de Chalon-sur-Saône. Ces derniers se sont rendus en Allemagne pour l'auditionner. Ulrich Muenstermann fait partie des suspects de longue date des enquêteurs français car il pourrait avoir circuler en Bourgogne à l'époque des faits d'où la satisfaction de Maître Didier Seban, l'avocat de la famille de Sylvie Aubert. Il se dit "heureux que cela avance dans cette direction"

Ulrich Muenstermann © Maxppp - PHILIPPE DE POULPIQUET

On n'attendait pas d'aveux" - Maître Didier Seban

"Cela fait un moment que nous demandions que son parcours soit vérifié, notamment compte tenu des conditions du meurtre de Sylvie Aubert. Nous sommes heureux que les investigations avancent dans cette direction. C'était important pour les enquêteurs de vérifier sa présence sur place et ses explications pour pouvoir les confronter aux éléments réunis au cours de l'enquête." explique l'avocat.

Maître Didier Seban, l'avocat de la famille de Sylvie Aubert Copier

Pour rappel, Ulrich Muenstermann a été condamné à perpétuité en France pour le viol et le meurtre de l'étudiante Sylvie Baton en mai 89 à Avallon dans l'Yonne. Il a également été condamné en Allemagne pour le meurtre et le viol d'une autre jeune femme. Un crime pour lequel il purge actuellement sa peine dans une prison allemande.

Du côté de l'Association Christelle, l'association fondée pour rassembler les familles et proches des disparues de Saône et Loire, on préfère attendre un peu avant de réagir, mais l'association se réjouit de voir que de nouveaux moyens ont été donnés aux enquêteurs.