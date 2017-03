Disparus d'Orvault : de nouvelles fouilles dans la maison

Les enquêteurs sont depuis ce mercredi matin rue d'Auteuil, à Orvault, dans le quartier de la maison des Troadec, cette famille disparue depuis le 16 février. Ils procèdent à de nouvelles fouilles dans la maison et le jardin des disparus.

Le quartier de la rue d'Auteuil, à Orvault, près de Nantes, est bouclé depuis ce mercredi 8h. Les enquêteurs mènent de nouvelles recherches dans la maison et le jardin des Troadec, cette famille disparue depuis le 16 février. Deux magistrats instructeurs assistent aux recherches.

Lundi, le procureur de la République de Nantes a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations". Le père et la mère, Pascal et Brigitte, ainsi que leurs deux enfants, Sébastien (21 ans) et Charlotte (18 ans), n'ont plus donné de nouvelles depuis le 16 février.

