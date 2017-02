Disparus d'Orvault : le fils scolarisé au même lycée qu'Arthur Dupont de Ligonnès

Le mystère s'épaissit autour de la disparition de la famille Troadec, à Orvault, près de Nantes. Et les doutes s'orientent vers le fils de la famille, Sébastien, 21 ans, scolarisé au lycée Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Comme l'un des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès.

C'est une coïncidence pour le moins troublante. Sébastien, le fils de Pascal et Brigitte Troadec, disparus depuis le 16 février avec leurs deux enfants, est scolarisé au lycée privé Saint-Gabriel, en Vendée. C'est là qu'étudiait Arthur Dupont de Ligonnès, l'aîné des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Le père a disparu en avril 2011 après avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants à Nantes. Comme Arthur lorsqu'il a été tué, Sébastien est en BTS génie informatique.

Un garçon sociable et sympa", selon ses camarades de lycée

Pascal et Brigitte Troadec, ainsi que leurs deux enfants, Sébastien (21 ans) et Charlotte (18 ans), n'ont plus donné de nouvelles depuis le 16 février, et du sang appartenant à la famille a été découvert dans leur maison, à Orvault. Les deux véhicules du couple ont été saisis mais la voiture du fils, une Peugeot 307, est activement recherchée par les enquêteurs.

Il y a quelques années, le jeune homme avait posté des messages très sombres sur le réseau social Twitter. Décrit comme un garçon "sociable sympa" et "tranquille", ses camarades ont été très surpris de sa disparition. Selon eux, Sébastien ne faisait "pas de vagues".