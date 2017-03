Disparus d’Orvault : les corps ont été "démembrés, une partie enterrée et l’autre brûlée"

Le procureur de la République de Nantes a mis un terme ce lundi au mystère qui entourait la disparition de la famille Troadec. Le beau-frère et la soeur de Pascal Troadec, le père de famille, ont livré leurs aveux en garde à vue. Le beau-frère devrait être mis en examen pour assassinat.

Le procureur de la République, Pierre Sennès, a parlé ce lundi d'une "scène criminelle d’une grande violence", au lendemain des aveux du beau-frère, Hubert Caouissin, et de la soeur de Pascal Troadec, ce père de famille disparu avec son épouse et ses deux enfants depuis trois semaines. Déféré en début d'après-midi au Palais de justice de Nantes, le parquet a requis le placement en détention des deux suspects.

Un différend lié à un héritage

Selon les premier éléments donnés par Pierre Sennès, c'est un différend lié à un héritage et des pièces d'or qui serait à l'origine d'une "rancoeur" tenace, d'un "soupçon" entre Hubert Caouissine et Pascal Troadec. En début de soirée ce samedi 16 février, jour de la disparition de la famille, Hubert Caouissin, qui réside dans la région de Brest, a pris la route pour Orvault afin d'espionner le couple. Le procureur a même expliqué que l'homme, muni d'un stéthoscope, a tenté d'écouter les conversations de la famille Troadec.

Vers 23h, a-t-il expliqué aux enquêteurs, il serait rentré dans le garage de la famille, pour se cacher dans la buanderie. Selon le procureur, il souhaitait récupérer une clé qui se trouvait sur un meuble. Lorsque la famille s'est endormie, Hubert Caouissin sortie de sa cachette, mais aurait fait du bruit, réveillant le couple Troadec. Pascal serait descendu avec un pied de biche. Une bagarre aurait éclaté, le beau frère aurait réussi à s'emparer de l'arme, et aurait tué le couple, avant de tuer les enfants.

Les corps démembrés

#Troadec "Il semble que les corps ont été démembrés qu'une partie des corps ait été enterrée, l'autre partie brûlée" explique le procureur pic.twitter.com/eoPsM5nZfd — franceinfo (@franceinfo) March 6, 2017

Selon ces premiers éléments, Hubert Caouissin serait resté dans la maison jusqu'au petit matin, aurait ensuite repris la route pour le Finistère. Après en avoir parlé à sa compagne, Lydie, la soeur de Pascal Troadec, ils seraient tous les deux revenus à Orvault pour nettoyer la maison et se débarrasser des corps. Ils auraient aussi démembré les corps, brûlé certaines parties, enterrées d'autres, dans des lieux qui restent à déterminer, a expliqué le procureur.

Le parquet a requis le maintien en détention du couple, et le procureur de la République a déclaré que le beau frère de Pascal Troadec allait être mis en examen pour assassinat, ce qui implique la préméditation, contrairement à l'homicide, et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La soeur de Pascal Troadec, elle, pour "modification d'une scène de crime et recel de cadavres victimes d'un homicide", encourt 3 ans de prison.

Le beau-frère de Pascal Troadec va être mis en examen ce lundi pour assassinats des 4 Troadec et atteinte à l'intégrité d'un cadavre (proc.) — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 6, 2017

La famille Troadec avait disparu depuis le 16 février. La soeur de Brigitte avait alerté la police le 23 février. La semaine dernière, un pantalon et la carte Vitale de Charlotte avaient été retrouvés à Dirinon, près de Brest, où la famille a des attaches. Le lendemain, la voiture de Sébastien, qui manquait à l'appel, a été découverte à Saint-Nazaire. Lors de sa première conférence de presse, le procureur de la République avait évoqué un "jeu de piste morbide".