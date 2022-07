Disparus de Mirepoix : les deux accusés bientôt jugés devant la cour d'assises de l'Ariège

Plus de cinq ans après, l'affaire des disparus de Mirepoix arrive devant les assises. Les deux assassins présumés, Marie-José Montesinos et Jean-Paul Vidal comparaîtront en 2023. Ils sont accusés d'avoir tué Christophe Orsaz et sa fille Célia âgée de 18 ans dans d'horribles circonstances.