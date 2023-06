Disparus de Mirepoix : les deux accusés seront jugés du 17 au 24 novembre

C'est le procès le plus attendu de l'année en Ariège. L'infirmière et sont complice accusés d'avoir sauvagement assassiné un ancien amant et la fille de ce dernier âgée de 18 ans seront jugés du 17 au 24 novembre à Foix. C'est l'affaire dite des "disparus de Mirepoix".

Le tribunal judiciaire de Foix (Ariège). © Radio France - Mathieu Ferri C'est le procureur de Foix qui a donné les dates précises à l'AFP. L'affaire des disparus de Mirepoix sera audiencée aux assises de l'Ariège du 17 au 24 novembre. L'affaire, particulièrement sordide, avait été marquée par la disparition d'un quadragénaire et sa fille récemment installés en Ariège. À la barre, seront jugé une infirmière de 55 ans et son compagnon âgé de 47 ans. Deux meurtres particulièrement sordides Marie-José Montesinos et Jean-Marc Vidal, sont accusés d'avoir en novembre 2017 tendu un guet-apens à Christophe Orsaz, ancien conjoinr de l'infirmière. L'homme de 46 ans a été battu à mort avec une barre en fer et abandonné dans une fosse septique sur la commune de Bélesta. Sa fille Célia, 18 ans, a assisté à ce meurtre sauvage depuis la voiture. Emmenée dans la forêt, elle a été exécutée d'un coup de fusil. La disparition du père et sa fille ont été retrouvés six mois après leur disparition. Originaires d'Isère, ils habitaient depuis quelques année la commune de Mirepoix. Les deux accusés ont avoué les crimes en garde à vue en juin 2018.