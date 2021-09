Disparus du Fort de Tamié : "Après 10 ans, je ne supporte plus de rester sans réponses"

Dix ans se sont écoulés et le corps de Jean-Christophe Morin n'a jamais été retrouvé. Sa famille est toujours en quête de vérité. Ce samedi 11 septembre, elle s'est regroupée pour se recueillir devant une stèle installée quelques jours plus tôt près de l'entrée du Fort de Tamié.

"Aux dix ans des disparus du Fort Tamié" sont les premiers mots que l'on peut lire sur la pierre. Adeline Morin, la sœur de Jean-Christophe, en avait besoin : "C'est notre lieu de recueillement, c'est la tombe qu'ils n'ont pas eue. Mon frère mérite d'exister." Après dix ans d'incertitudes, elle sait qu'elle ne le reverra pas.

"Au fond de moi, je n'ai plus d'espoir... Il ne nous aurait pas laissés comme ça, dans le silence." - Adeline Morin, sœur de Jean-Christophe

La stèle installée au Fort de Tamié en hommage aux deux disparus. © Radio France - Coline Mollard

Le 10 septembre 2011, le jeune homme de 22 ans disparaissait pendant un festival de musique électronique au Fort de Tamié. Un an plus tard, au même festival, c'est Ahmed Hamadou qui se volatilise. En octobre 2020, des ossements du crane de Ahmed ont été déterrés au Fort. Mais le corps de Jean-Christophe n'a jamais été retrouvé. L'enquête avait été rouverte en 2018 avec l'affaire Lelandais, mais la piste n'a toujours pas abouti.

"On est ignorés par la justice"

Aujourd'hui, après 3 ans sans nouvelles officielles de l'enquête, les proches de Jean-Christophe se sentent oubliés de la justice. "Nous avons été reçus par l'ancienne juge d'instruction il y a trois ans. Depuis, nous n'avons plus aucune information sur les procédures en cours, nous ne savons rien."

Cette "justice opaque" est le plus dur à vivre pour Daniel Morin, le père du jeune disparu : "On est dans le néant total. Juste une petite info pourrait nous aider à supporter la situation... Mais là on est complètement ignorés." La famille espère être reçue rapidement par le juge d'instruction en charge de l'enquête.