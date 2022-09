Disparus du Fort de Tamié : le dossier transféré au pôle "cold cases" de Nanterre

Les proches de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou se sont retrouvés, ce vendredi après-midi, devant le palais de justice de Chambéry (Savoie). Ils font pression depuis des semaines pour que les deux affaires non résolues soient transférées au pôle "cold cases" nouvellement créé à Nanterre (Île-de-France) et ils viennent d'obtenir gain de cause.

Le 10 septembre 2011, Jean-Christophe Morin, 22 ans, a disparu pendant le festival de musique électronique au Fort de Tamié. Un an plus tard, au même festival, c'est Ahmed Hamadou, 45 ans, qui s'est volatilisé. En octobre 2020, des ossements du crane de Ahmed ont été déterrés au Fort. Mais le corps de Jean-Christophe n'a jamais été retrouvé. L'enquête avait été rouverte en 2018 avec l'affaire Lelandais, mais la piste n'a pas abouti. Une dizaine d'années après les faits, on ne connaît toujours pas les raisons de ces deux disparitions.

Ce vendredi 9 septembre, les familles des deux disparus du Fort de Tamié se sont entretenues avec la juge d'instruction en charge de l'enquête ouverte pour enlèvement et séquestration et elle a accepté de se dessaisir du dossier au profit de ce pôle "cold cases". Ce sont donc les juges spécialisés de Nanterre qui vont enquêter.

Ce transfert est une "vraie avancée" pour Adeline, la sœur de Jean-Christophe Morin : "ce sont des juges volontaires pour travailler sur ce type d'affaire, ce n'est pas le cas aujourd'hui, la juge actuelle reconnaît qu'elle a d'autres priorités, qu'elle n'avait pas les moyens nécessaires pour expertiser tout ce qu'on lui envoyait".

AUDIO - Le témoignage d'Adeline, la sœur de Jean-Christophe Morin. Copier

"On pense qu'il y aura plus de moyens pour l'enquête, ils ont peut-être plus d'outils pour mener à bien cette affaire" explique Daniel Morin, le père de Jean-Christophe Morin. "Ce transfert va améliorer l'enquête, ce sont des spécialistes, je suis contente et on espère avoir un jour la vérité" ajoute Fatima, la sœur d'Ahmed Hamadou.

Le pôle "cold cases" de Nanterre devrait recevoir le dossier des disparus du fort de Tamié d'ici deux mois.

