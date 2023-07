Disparus du fort de Tamié : un ossement découvert lors de nouvelles fouilles

Ahmed Hamadou (à droite) et Jean-Christophe Morin, les deux disparus du fort de Tamié en Savoie

Un ossement a priori humain, des vêtements et des téléphones ont été retrouvés sur les lieux de la disparition de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, a appris ce mercredi France Bleu Pays de Savoie, confirmant une information de Ouest-France . Jean-Christophe Morin avait disparu en 2011 (son sac à dos avait été retrouvé sur une pente de 200 mètres aux abords du Fort) et Ahmed Hamadou avait disparu l'année suivante en 2012, lors du même festival (son crâne avait été retrouvé en 2020).

En début d'année, le dossier a été transféré au pôle "cold cases" de Nanterre , et il y a quelques jours, au début de l'été (entre le 26 juin et le 9 juillet dernier), Sabine Khéris la juge d'instruction, a ordonné de nouvelles fouilles sur les lieux de ces deux disparitions. Principale découverte, donc : un os, vraisemblablement humain, mais on ne sait pas encore à qui il appartient.

Rappelons que le crâne d'Ahmed Hamadou avait déjà été découvert dans le secteur en octobre 2020. "Mme Kheris fait enfin ce qui devait être fait depuis plus de deux ans, c'est une forme de soulagement parce que maintenant on sait qu'il y a des moyens qui sont mobilisés (...) maintenant, on attend les preuves", a réagi Adeline la sœur de Jean-Christophe Morin.

"Ces fouilles sont primordiales, les familles veulent savoir" - Maitre Seban

Une nouvelle découverte qui relance potentiellement les investigations, dans un dossier qui a été parfois négligé, selon Didier Seban, l'avocat des familles des deux disparus. "Le sac à dos de Jean-Christophe Morin avait été retrouvé, c'était un indice essentiel pour l'enquête, il a été malheureusement détruit par la justice (...) les nouvelles fouilles sont aussi parties de cet endroit-là pour essayer de trouver de nouveaux éléments", a commenté Me Seban.

Des examens vont être effectués sur l'ossement retrouvé pour savoir s'il appartient à l’un des deux jeunes hommes, les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines. Les vêtements découverts seront aussi analysés dans l’espoir de retrouver une trace ADN.