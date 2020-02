Disparus du Lubéron : deux corps retrouvés enterrés dans un village des Alpes-de-Haute-Provence

Revest-du-Bion, France

Les gendarmes ont retrouvés deux corps, mardi 4 février, enterrés dans un village du Lubéron, à Revest-du-Bion, dans les Alpes-de-Haute-Provence. "Tout porte à croire qu'il pourrait s'agir des deux jeunes" disparus depuis le 3 décembre, a indiqué mercredi à France Bleu, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Achille Kiriakides.

Les deux amis devaient se rendre chez des copains

Gabriel Ferchal et Julien Boumlil, deux amis d'enfance âgés de 25 et 26 ans, se trouvaient en voiture entre Revest-du-Bion et Pertuis, quand ils ont disparu. Leurs téléphones portables avaient borné pour la dernière fois à Rognes, à 18 kilomètres de Pertuis, où ils souhaitaient se rendre. Le deux jeunes hommes, originaires de l'Aude, venaient voir des copains dans la région.

D'importants moyens de recherche avaient été mobilisés et une information judiciaire avait été ouverte contre X pour "enlèvement et séquestration, sans libération volontaire". L'autopsie des deux corps "sera pratiquée dans les prochains jours", assure le parquet.