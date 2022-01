Disparus du Thoré : le corps de la mère vraiseblablement retrouvé

Une mère et son fils de 21 ans avaient disparu dans le Sud-Tarn le 9 janvier, près de la rivière le Thoré. Le corps immergé du fils a été repêché, celui de la quinquagénaire était introuvable. Les gendarmes ont trouvé un corps ce lundi à Labruguière, probablement celui de la disparue.

L'hélicoptère des gendarmes a été mobilisé pour retrouver cette mère et son fils. (illustration)

Ce lundi 17 janvier en milieu d'après-midi, un corps a été découvert dans le Thoré à Labruguière, au lieu-dit En Gasc, au sud de Castres. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années. Il y a des fortes probabilités pour que ce soit celui de la femme de 51 ans portée disparue depuis huit jours, selon les gendarmes du Tarn.

Le dimanche 9 janvier, cette dame et son fils de 21 ans disparaissaient alors qu'ils promenaient leur chien près des berges de la rivière du Thoré, sur la commune de Payrin-Augmontel. Le mari et père prévient les autorités dès la tombée de la nuit, et des recherches importantes sont entreprises, notamment avec l'hélicoptère de la gendarmerie.

Le corps du fils a été repêché dès le lendemain, le lundi 10 janvier, sur la commune de Caucalières, au niveau de la station hydro-électrique.