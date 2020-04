Disparus en Ille-et-Vilaine : les recherches se poursuivent sans succès

Ces derniers jours, une femme de 41 ans est portée disparue à Sens-de-Bretagne au nord-est de Rennes et un randonneur de 70 ans ne donne plus de nouvelles du côté de Montauban-de-Bretagne. Les recherches et les enquêtes se poursuivent.