Dispo.fr, un site web de prise de rendez-vous médicaux en ligne débarque en Dordogne

Dordogne, France

" 118...218... tou-tou-you-tou " vous connaissez ? Désormais, l’annuaire téléphonique 118 218 gratuit pour les particuliers et les professionnels diversifie ses activités a cause en partie du déclin du bottin et se positionne désormais dans la prise de rendez-vous médicaux en ligne : www.dispo.fr. Dès à présent, les périgourdins peuvent consulter le site pour prendre un rendez-vous médical chez une cinquantaine de praticiens partenaires en Dordogne, dans les créneaux horaires disponibles. Une plateforme qui " permet d’éviter une trop longue attente pour un rendez-vous chez un professionnel de santé dans les déserts médicaux " selon l’entreprise privée.

33 départements dont la Dordogne figurent parmi les déserts médicaux selon le conseil national de l’ordre des médecins.