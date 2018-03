Laval, France

Une dispute entre deux amis à Villaines-la-Juhel s'est terminée dans le sang le 23 février dernier. L'agresseur a écopé ce lundi de cinq années de prison dont quatre ferme par le tribunal correctionnel de Laval. L'homme de 34 ans a blessé son ami avec un couteau : cinq coups au total. Les deux individus au moment de leur dispute étaient alcoolisés. L'expertise médicale de l'hôpital de Laval a conclue après les faits "que la plaie aurait pu être mortelle". Des amis du blessés, présent au domicile de ce dernier expliquent aussi que l'accusé a déclaré au moment de la dispute : "Je vais te tuer, je vais te planter". Ce à quoi le prévenu a répondu au tribunal : "Si j'avais voulu le tuer, il serait mort".

"Je suis venu boire un coup chez lui. Je ne me souviens pas pourquoi on s'est disputé"

Sous l'emprise de l'alcool (2 grammes) l'agresseur a expliqué ne se souvenir de rien ou de pas grand-chose de cette rixe. "Je suis venu boire un coup chez lui. Je ne me souviens pas pourquoi on s'est disputé". Peut-être à cause d'une histoire de vol et de rancœur ? Les deux individus ont été condamnés tous les deux il y a quelques semaines. Et la sanction de l'agresseur a été plus lourde que celle de son compère. Pour l'avocat de ce dernier, il n'a jamais voulu tuer son ami, car il n'est pas venu avec une arme chez lui, ou en tout cas il ne l'a pas sorti. Le couteau a été pris dans la cuisine. Maître Thomas, l'avocat de la victime a tenté, en vain, de renvoyer cette affaire devant un juge d'instruction et donc devant une Cour d'Assise. Pour lui son client a été victime d'une tentative de meurtre. En sortant de prison le Mayennais devra se soigner et être pris en charge par un addictologue.