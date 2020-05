Distributions de masques dans la Loire : des vols rares mais qui font beaucoup réagir

À Roanne, la semaine dernière, Prune guettait l'arrivée des quatre masques distribués par la Ville dans chaque foyer. Mais dans son immeuble situé quartier Mulsant, les masques distribués sous enveloppe, avec l'aide de la Poste, ont disparu peu de temps après avoir été déposés dans les boîtes aux lettres.

"J'ai constaté le mardi en fin de journée qu'ils étaient arrivés, j'ai décidé de les laisser un jour ou deux dans la boîte aux lettres pour qu'il n'y ait plus de virus dessus, comme je fais avec mes courses, et quand je suis allée les récupérer le surlendemain, ils n'étaient plus là", raconte la jeune femme. Elle en parle à ses voisins et réalise que sur les sept habitants de l'immeuble, personne n'a réceptionné les masques distribués par la Ville.

Toute une organisation en faveur de la santé publique gâchée

Prune prévient la mairie, qui lui propose de venir récupérer d'autres masques à l'hôtel de ville, ce qu'elle a fait depuis. Mais elle ne décolère pas : "toute l'organisation de nos élus et de bénévoles, l'organisation d'achat, parce qu'il y a un investissement de la commune en faveur de la santé publique, l'organisation de mise sous enveloppe et de distribution... tout ça est complètement gâché par des comportements dégoûtants, et je pèse mes mots". Prune ne comprend pas qu'en pleine crise sanitaire, de telles situations se produisent. "On est passé par des casses de voitures d'infirmiers pour récupérer des masques et du gel hydroalcoolique, et maintenant on vole dans les boîtes aux lettres, au bout d'un moment il faudrait peut-être arrêter et se serrer un peu les coudes", déplore la jeune Roannaise, qui a partagé son coup de gueule sur sa page Facebook.

Discrétion et surveillance pour certaines distributions

À Unieux aussi, quatre masques ont été distribués aux habitants la semaine dernière. Mais le maire avait choisi de ne pas annoncer la date de la distribution, aussi bien à cause des incertitudes sur les délais d'approvisionnement que pour éviter les vols. "On sait que les masques sont très recherchés, que certains essaient d'en tirer de petits profits", explique Christophe Faverjon. Le soir-même de la distribution, les habitants ont donc été avertis par les réseaux sociaux et la lettre électronique adressée par la commune que leurs masques avaient été déposés dans les boîtes aux lettres et qu'ils pouvaient les récupérer.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes aussi prend des précautions pour la distributions des masques grand public : lors des remises des masques commandés par la Région aux maires des communes, la gendarmerie est présente. C'était le cas ces derniers jours dans la Loire, à Feurs ou encore à Montbrison.

Des voleurs pris de remords ?

Yvan Haury a lui vu environ 150 masques disparaître dans son commerce, à Veauche, en début de semaine. Des masques que ce buraliste devait remettre à chacun de ses clients qui venait acheter le journal Le Progrès. "Ces masques ont été livrés avec les journaux et ils ont été dérobés quelques minutes après avoir été livrés", raconte le commerçant, écoeuré. "Ça permettait à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir un masque réutilisable pour un prix modique, celui d'un journal, et il y a quelqu'un qui les vole, c'est fou", poursuit le buraliste, qui a partagé sa colère sur les réseaux sociaux.

Ce post largement commenté a peut-être été vu par les voleurs eux-mêmes. En tout cas, ils ont discrètement rapporté au bureau de tabac une partie des masques volés cette semaine.