"Je ne suis pas en campagne [...] on est capable de vacciner en nombre", répond Etienne Guyot à Georges Méric

"Le vaccinodrome de Toulouse est un événement médiatique", a déclaré le président du Conseil départemental de Haute-Garonne sur France Bleu la semaine dernière. Georges Méric regrette que le site soit ouvert alors que les capacités de vaccination ne sont pas suffisantes. Etienne Guyot, préfet de Haute-Garonne et d'Occitanie, lui a répondu ce mardi matin sur France Bleu. "On est capable de vacciner en nombre. Ce week-end on a vacciné 4.200 personnes. Je veux bien qu'on dise que c'est de la communication mais je ne suis pas en campagne. Je confirme qu'à partir de demain (mercredi) le vaccinodrome ouvre 7j/7 et qu'on vaccinera 2.000 personnes par jour."

Il s'agit du centre de vaccination qui a ouvert sur l’Île du Ramier à Toulouse, dans le hall 8 de l'ancien Parc des expositions. "Nous travaillons sur l'ouverture d'un deuxième vaccinodrome", ajoute Etienne Guyot sans en dire davantage. Par ailleurs, 36 centres de vaccination sont ouverts en Haute-Garonne.

De plus en plus de contrôles

"Les contrôles vont monter en puissance. Il y a eu de la pédagogie ce week-end", a expliqué le préfet de Haute-Garonne et de région Etienne Guyot qui n'a pas précisé le nombre de verbalisations dressées. Le montant de l'amende est de 135€ en cas de non respect du couvre-feu et du confinement.

"Quand vous êtes sur les berges de la Garonne, tout le monde retire le masque alors que vous êtes en face à face." — Etienne Guyot

Les berges de la Garonne à Toulouse seront-elles fermées au-delà du lundi 12 avril ? Le préfet attend de connaître l'évolution de l'épidémie : "Il y a trois critères qui vont entrer en ligne. D'abord le taux d'incidence, on est au-dessus de 300 à Toulouse et même si la Haute-Garonne est inférieure à l'Occitanie, on est en hausse avec une pression dans les hôpitaux qui augmente. Ensuite, on regarde le nombre de lits d'hôpitaux qui vont être armés. Et puis, il y a le comportement de nos concitoyens, ce qui me surprend de façon incroyable c'est que quand vous êtes dans la rue tout le monde a le masque ou pratiquement, quand vous êtes sur les berges de la Garonne, tout le monde retire le masque alors que vous êtes en face-à-face". Etienne Guyot en appelle donc à la responsabilité de chacun pour freiner l'épidémie.