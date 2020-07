Divatte-sur-Loire : les secours repêchent une voiture tombée dans la Loire cinq heures plus tôt

Après plusieurs heures de recherches, ce mercredi, pompiers et gendarmes ont localisé une voiture près de la cale de la Pierre Percée, à Divatte-sur-Loire. Plus tôt dans la matinée, un témoin avait vu tomber le véhicule et avait prévenu les secours. Les opérations de repêchage sont en cours.