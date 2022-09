Dix ans après, la SNCF devant la justice pour la mort d'un jeune cheminot tourangeau

Ils attendent ce procès depuis dix ans et demi. Anthony Ledon, cheminot tourangeau, est mort sur un chantier ferroviaire à Toury (Eure-et-Loir), entre Chartres et Orléans, dans la nuit du 8 au 9 mars 2012. L'audience s'ouvre demain, jeudi 8 août 2022, au tribunal de Chartres, pour juger la responsabilité de la SNCF dans cet accident mortel. La société ferroviaire est accusée d'homicide involontaire.

Anthony Ledon, jeune ouvrier de 22 ans vivait à Ballan-Miré, dans la métropole de Tours. Il travaillait de nuit, sur les voies, quand il a été percuté par un train. Pour le syndicat SUD-Rail, partie civile aux côtés de la famille, la culpabilité de la direction de la SNCF ne fait aucun doute. Le peu d'expérience d'Anthony Ledon est d'abord mis en avant. Le cheminot était affecté à ce chantier seulement cinq mois après son embauche, un chantier compliqué qui demandait de l'expérience, selon le syndicat.

SUD-Rail déplore aussi "un chantier mal organisé". Les travaux devaient initialement durer cinq semaines, de journée. Un sous-traitant concurrent avance néanmoins pouvoir terminer les travaux en deux semaines et de nuit. La SNCF décide alors de s'aligner sur ce temps de travaux.

Le syndicat dénonce également les conditions de sécurité du chantier. L'éclairage insuffisant par exemple, la signalisation défaillante ou encore les annonces sonores recouvertes par le bruit des engins de travaux. Anthony a été heurté par un train roulant à 60 km/h, sur une voie adjacente au chantier.

Quatre juges d'instruction se sont succédés pour suivre cette difficile enquête. Le syndicat SUD-Rail estime de plus que la SNCF a tardé à fournir les témoignages nécessaires au dossier. Le tribunal de Chartres a prononcé un non-lieu en juin 2021, avant d'être infirmé par la cour d'appel de Versailles quelques mois plus tard.

Le procès qui s'ouvre demain à Chartres est très attendu par les proches d'Anthony Ledon, notamment sa mère Béatrice Chiappini.

Cela fait dix ans et demi que nous vivons en apnée. Nous espérons être entendus et que ce [procès] sera l'aboutissement de ce combat. Notre combat, sans haine et sans colère, est de faire reconnaître Anthony comme victime. Anthony était parti travailler, pas pour se faire tuer. C'est juste inadmissible. Je ne peux pas l'admettre : ce n'est pas un banal accident. J'attends que la SNCF reconnaisse sa responsabilité."