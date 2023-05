Dix ans après le "casse du siècle" à Cannes, le Carlton et la société de sécurité condamnés

Souvenez vous il y a dix ans, le 23 juillet 2013, un homme volait des bijoux au Carlton, un butin à 103 millions d'euros. Il n'a jamais été retrouvé. Ce jeudi 11 mai, le tribunal de commerce de Cannes a rendu sa décision. Le Carlton et la société de sécurité BSL (chargés de surveiller les bijoux exposés lors de l'exposition en 2013) ont été condamnés à verser chacun 7,7 millions d'euros à l'assureur Lloyd's.

Lloyd's, c'est l'assureur du joaillier Leviev, victime du vol en juillet 2013. L'entreprise réclamait 72 millions d'euros. Dans cette affaire, quatre parties se sont opposées sur les sommes à payer : le Carlton, les assureurs, les organisateurs et la société de sécurité BSL.

Un appel de la décision possible

Me Moraine, l'avocat de la société de sécurité BSL, regrette que la demande de l'assureur Lloyds n'ait pas été rejetée. Il se dit toutefois soulagé pour la société BSL, assurée par Allianz à hauteur de 10 millions d'euros, qui n'aura donc pas de sous à sortir de sa poche.

Il ajoute avoir "une satisfaction, que la grosse majorité des réclamations indemnitaires soient repoussées", sur les sommes à payer "cela représente un quart des demandes de Lloyd's du départ". Il n'exclut pas que ses clients fassent appel.

Souvenez vous, il y a dix ans, le casse du siècle

Ce 28 juillet 2013, le palace de Cannes organise une exposition-vente de bijoux appelée "Extraordinary Diamonds". Vers midi, alors que l'exposition est fermée au public, un homme s'introduit par une porte-fenêtre de l'hôtel. Avec une arme de poing, il braque le personnel et les vigiles de sécurité. Il s'empare de diamants, des bagues, des pendentifs. En quelques minutes, le voleur repart avec plus de 70 bijoux, dont une trentaine d'exception. Certains valent plus de 20 millions d'euros. Montant estimé du butin : 103 millions d'euros. Un record !

Le voleur et les bijoux n'ont jamais été retrouvés. Sur le plan pénal, la justice a requis un non-lieu.