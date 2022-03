Dix ans après, les frères Vairelles jugés pour une fusillade à la sortie d'une discothèque d'Essey-les-Nancy

Plus de dix ans après la fusillade à la sortie d'une discothèque d'Essey-les-Nancy, Tony Vairelles, ancien footballeur de l'ASNL, et trois de ses frères comparaissent à partir de ce lundi pour violences aggravées. Les trois videurs blessés par balles sont aussi jugés pour violences en réunion.

Les frères Vairelles comparaissent plus de dix ans après les faits au tribunal judiciaire de Nancy

Plus de dix ans après les faits, le procès des frères Vairelles débute ce lundi devant le tribunal correctionnel de Nancy. Le plus connu, Tony, ancien footballeur professionnel international et ses trois frères sont poursuivis pour violences aggravées. L'affaire remonte à la nuit du 22 au 23 octobre 2011, trois videurs d'une boite de nuit d'Essey-les-Nancy sont blessés par balles après une rixe sur le parking. Parmi les tireurs présumés, les quatre frères Vairelles. Ils encourent jusqu'à dix ans de prison. Dans ce procès, les videurs sont également poursuivis pour violences en réunion. Le procès doit durer cinq jours, jusqu'à vendredi.

Dix ans de procédure

Ce dossier est passé entre les mains de quatre juges d'instruction mais plus de dix ans après les faits, il est difficile aujourd'hui encore de définir les responsabilités de chacun des prévenus. Que s'est-il passé lors de cette soirée du mois d'octobre 2011 ? Selon l'enquête, une première bagarre a éclaté au sein même de la discothèque vers trois heures du matin. Les vigiles expulsent violemment deux frères Vairelles, Jimmy et Giovan, qui étaient en train de danser avec un verre à la main en plein milieu de la piste.

Qui a tiré ?

La suite se déroule sur le parking : les deux frères reviennent pour en découdre avec les videurs avec une batte de base-ball et une chaîne mais ils sont désarmés par les armoires à glace de l'établissement. Jimmy et Giovan appellent alors en pleine nuit leurs deux autres frères à la rescousse, qui déboulent. C'est alors qu'éclate une nouvelle bagarre mais cette fois, des coups de feu sont tirés. Trois des quatre videurs sont touchés dont un qui reçoit une balle tout près de la colonne vertébrale.

Les frères Vairelles qui ont passé plusieurs mois en détention ont toujours nié avoir tiré les coups de feu. Poursuivis dans un premier temps pour tentative d'assassinat, les faits ont été requalifiés en violences aggravées, ce qui leur évite les Assises.